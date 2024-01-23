23 января 2024, 11:12
Российская авиация атаковала ракетами объекты ВСУ — СМИ
«Военное обозрение»: ВС России ударили ракетами по военным объектам на Украине
Российские военные поразили ракетами военные объекты на Украине утром 23 января. Об этом сообщило издание «Военное обозрение».
Авиация атаковала объекты ВСУ не в ночное время, а утром — самолеты поднялись в воздух примерно в 06:00. По информации издания, для удара ВС России использовали оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».
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«Не исключено, что это только первая волна ракет, за ней может последовать и вторая», — указали журналисты.
Утром 22 января на всей территории Украины прозвучали сирены воздушной тревоги. Взрывы прогремели в Павлограде в Днепропетровской области. Работу украинских систем ПВО зафиксировали в Харькове после удара по военным объектам.
По данным RT, взрывы раздались также в Сумах, Днепропетровске, Житомире, Харьковской и Киевской областях. Предположительно, авиация ВС России могла задействовать для ударов по военной инфраструктуре Украины крылатые ракеты Х-101/Х-555, указали в издании.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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