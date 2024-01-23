Спецоперация 23 января 2024, 11:12 Российская авиация атаковала ракетами объекты ВСУ — СМИ «Военное обозрение»: ВС России ударили ракетами по военным объектам на Украине Пресс-служба Минобороны

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Российские военные поразили ракетами военные объекты на Украине утром 23 января. Об этом сообщило издание «Военное обозрение».

Авиация атаковала объекты ВСУ не в ночное время, а утром — самолеты поднялись в воздух примерно в 06:00. По информации издания, для удара ВС России использовали оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

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«Не исключено, что это только первая волна ракет, за ней может последовать и вторая», — указали журналисты.

Утром 22 января на всей территории Украины прозвучали сирены воздушной тревоги. Взрывы прогремели в Павлограде в Днепропетровской области. Работу украинских систем ПВО зафиксировали в Харькове после удара по военным объектам.

По данным RT, взрывы раздались также в Сумах, Днепропетровске, Житомире, Харьковской и Киевской областях. Предположительно, авиация ВС России могла задействовать для ударов по военной инфраструктуре Украины крылатые ракеты Х-101/Х-555, указали в издании.