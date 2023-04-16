Спецоперация 16 апреля 2023, 00:43 Российская артиллерия уничтожила скопление ВСУ на Запорожском направлении Минобороны РФ: артиллерия «Тюльпанами» уничтожила скопление ВСУ на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Российская артиллерия минометами «Тюльпан» уничтожила на Запорожском направлении скопление ВСУ. По данным Минобороны России, ликвидированы около 10 солдат, гаубица и четыре беспилотника.

«На Запорожском направлении огнем самоходных минометов „Тюльпан“ нанесено поражение пункту временной дислокации 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Малиновка, ликвидированы около 10 боевиков», — привело слова начальника группировки «Восток» Александра Гордеева радио Sputnik.

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С помощью ЗРК «Бук» российские военные сбили четыре беспилотника. Орудием «Гиацинт-Б» уничтожена гаубица ВСУ в районе Орехова.

Также за минувшие сутки российские военные уничтожили на Южнодонецком направлении мобильную стрелковую и разведывательную группы. В общей сложности ликвидированы 10 украинских военных.

Ранее сообщалось, что ВСУ бросили танки на Авдеевское направление. Украинские военные предприняли попытки контрнаступления у села Водяное. Бронемашины с дронов обнаружила разведка, она направила в их сторону артиллерию и минометы.