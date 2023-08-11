Спецоперация 11 августа 2023, 04:00 Российская артиллерия уничтожила лодку с бойцами ВСУ при попытке форсировать Днепр Сальдо: артиллеристы ВС РФ утопили лодку с солдатами ВСУ при попытке форсировать Днепр РИА «Новости»

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Артиллеристы российской армии уничтожили лодку с боевиками ВСУ, пытавшимися форсировать Днепр. Об этом в Telegram-канале написал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Российские военнослужащие группировки «Днепр» наносят поражения противнику в районе города Берислав, который находится на правом берегу Днепра напротив Новой Каховки. Иностранные кураторы и командование ВСУ отправляют на убой новые подразделения украинской армии.

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«Прошедшей ночью наши утопили еще одну отошедшую от берега у Берислава лодку со всеми, кто был на борту, а потом накрыли артиллерийским огнем позицию операторов вражеских беспилотников», — отметил Сальдо.

Сальдо рассказал, что украинские заградительные отряды открыли огонь по своим солдатам за отказ пересекать Днепр. А несколькими днями ранее трое военнослужащих ВСУ переплыли реку и сдались в плен российским военным. Военнопленные рассказали бойцам ВС РФ, где размещены подразделения ВСУ, а также сообщили информацию о командирах.