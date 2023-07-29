Спецоперация 29 июля 2023, 08:01 Российская артиллерия уничтожила командно-наблюдательный пункт украинской ДРГ под Херсоном Артиллерия группировки «Днепр» ВС РФ накрыла плотным огнем украинские ДРГ под Херсоном РИА «Новости»

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Артиллерия российской группировки войск «Днепр» накрыла плотным огнем группы диверсантов ВСУ возле села Садовое в Херсонской области. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник пресс-центра «Днепра» майор Роман Кодрян.

После того как средства разведки выявили места сосредоточения ДРГ противника, начался огневой налет. В результате удалось уничтожить командно-наблюдательный пункт диверсантов.

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Также, по словам Кодряна, подразделения российской группировки войск нанесли огневое поражение живой силе противника в районе Антоновки, Широкой Балки и Приднепровского. Российские силы ликвидировали личный состав подразделения украинских войск, два минометных расчета и автомобильную технику.

Накануне Минобороны России также докладывало об успехах российских вооруженных сил на Херсонском направлении. В результате комплексного огневого поражения удалось уничтожить до 20 украинских военнослужащих, а также два автомобиля ВСУ.