29 июля 2023, 08:01
Российская артиллерия уничтожила командно-наблюдательный пункт украинской ДРГ под Херсоном
Артиллерия группировки «Днепр» ВС РФ накрыла плотным огнем украинские ДРГ под Херсоном
Артиллерия российской группировки войск «Днепр» накрыла плотным огнем группы диверсантов ВСУ возле села Садовое в Херсонской области. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник пресс-центра «Днепра» майор Роман Кодрян.
После того как средства разведки выявили места сосредоточения ДРГ противника, начался огневой налет. В результате удалось уничтожить командно-наблюдательный пункт диверсантов.
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Также, по словам Кодряна, подразделения российской группировки войск нанесли огневое поражение живой силе противника в районе Антоновки, Широкой Балки и Приднепровского. Российские силы ликвидировали личный состав подразделения украинских войск, два минометных расчета и автомобильную технику.
Накануне Минобороны России также докладывало об успехах российских вооруженных сил на Херсонском направлении. В результате комплексного огневого поражения удалось уничтожить до 20 украинских военнослужащих, а также два автомобиля ВСУ.
ВСУ
Херсонская область
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