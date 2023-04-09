Спецоперация 09 апреля 2023, 10:14 Российская артиллерия уничтожила гаубицы ВСУ «Гвоздика» и «Акация» в Херсонской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Артиллерия ВС России уничтожила украинские гаубицы 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация» на правобережье Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

Уточняется, что гаубицу «Гвоздика» с боекомплектом уничтожили ночью в районе Кизомыса, потери ВСУ составили пять человек. Гаубицу «Акация» ликвидировали в районе Дарьевки, погибли еще пять украинских военнослужащих.

Реклама

Накануне Минобороны России докладывало об уничтожении трех складов с боеприпасами ВСУ, один из них располагался в Херсонской области.

Херсон находится под контролем Украины. В городе сложилась тяжелая гуманитарная ситуация: не работают коммунальные службы, наблюдаются постоянные перебои в подаче электроэнергии, не хватает продуктов. Пророссийские активисты создали подпольную организацию, задача которой состоит в уничтожении объектов ВСУ. Благодаря активистам «Русского Херсона» удалось успешно отработать уже несколько объектов.