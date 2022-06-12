Российская артиллерия нанесла удар по 21 командному пункту украинских националистов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Также военные поразили 248 районов скоплений украинской техники и личного состава и 37 огневых точек артиллерийских подразделений ВСУ.

«В результате ударом ВС РФ уничтожили больше 320 националистов, 15 специальных автомобилей, пять единиц бронетехники, шесть минометов и орудий полевой артиллерии, пять складов боеприпасов и топлива», — сообщил Конашенков.

За прошедшие сутки российская армия перехватила две ракеты «Точка-У» в Херсонской области, ракетами «Калибр» уничтожила склад иностранного вооружения в Тернопольской области.