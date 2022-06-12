12 июня 2022, 12:20
Российская артиллерия уничтожила 21 командный пункт ВСУ — Минобороны
Минобороны сообщило об уничтожении 21 командного пункта управления ВСУ
Российская артиллерия нанесла удар по 21 командному пункту украинских националистов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
Также военные поразили 248 районов скоплений украинской техники и личного состава и 37 огневых точек артиллерийских подразделений ВСУ.
«В результате ударом ВС РФ уничтожили больше 320 националистов, 15 специальных автомобилей, пять единиц бронетехники, шесть минометов и орудий полевой артиллерии, пять складов боеприпасов и топлива», — сообщил Конашенков.
За прошедшие сутки российская армия перехватила две ракеты «Точка-У» в Херсонской области, ракетами «Калибр» уничтожила склад иностранного вооружения в Тернопольской области.