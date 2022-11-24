Спецоперация 24 ноября 2022, 14:17 Российская артиллерия сорвала попытку наступления ВСУ в Запорожской области Минобороны заявило о срыве попытки наступления ВСУ в Запорожской области РИА «Новости»

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Ротная тактическая группа украинских войск потеряла потеряла 50 человек убитыми и ранеными при неудачной попытке наступления в сторону села Левадное Запорожской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Российские военные, увидев вражескую группу, открыли упреждающий район по району сосредоточения украинских войск. Кроме потерь в личном составе, ВСУ лишились в этом районе танка, шести бронированных машин и трех автомобилей.

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Еще одну попытку наступления украинской бригады упреждающим огнем артиллерии и авиации сорвали на Купянском направлении в районе села Берестовое Харьковской области. Пытавшиеся атаковать позиции российских войск украинские боевики потеряли 60 человек, бронированную машину и два пикапа.

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Проход сразу двух ротных тактических групп остановили российские военные на Красно-Лиманском направлении около сел Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. На месте уничтожили 15 боевиков, одну машину пехоты, минометный расчет и три автомобиля.

Вооруженные силы России огневым поражением также остановили контратаку ВСУ на Южно-Донецком около населенных пунктов Владимировка, Павловка и Времевка

Ударами ракетных войск, артиллерии и авиации за минувшие сутки российские военные поразили пункты управления третьей танковой бригады ВСУ в районе поселка Шевченково Харьковской области и 57-й горно-штурмовой бригады в районе поселка Казацкое Херсонской области.