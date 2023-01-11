Спецоперация 11 января 2023, 07:45 Российская артиллерия ликвидировала в ЛНР расчеты польских минометов РИА «Новости»: артиллерия России уничтожила в ЛНР расчеты 120-миллиметровых минометов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Артиллерия ВС России на территории подавала расчеты ВСУв ходе контрбатарейной борьбы. Речь идет о 120-миллиметровых минометах польского производства. Об этом сообщило РИА «Новости».

Бои прошли около населенного пункта Червоная Диброва, который находится в зоне ответственности Западного военного округа.

Реклама

«Это полька была (бесшумная мина польского производства), работает по нам, нас срисовали», — заявил агентству военный с позывным «Слон». Так он прокомментировал близкий разрыв мины.

Реклама

Российские военнослужащие после этого смогли установить направление стрельбы СУ, вычислили расстояние до миномета, а потом сообщили координаты артиллеристам. ВС России поразили цели из гаубицы калибра 152 миллиметра.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о скором освобождении Соледара. По его словам, бои проходят на западе города.