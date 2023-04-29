Спецоперация 29 апреля 2023, 05:39 Российская артиллерия ликвидировала опорный пункт ВСУ под Угледаром Минобороны: артиллерия ВС России уничтожила опорный пункт украинских войск под Угледаром РИА «Новости»

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Опорный пункт украинских войск в районе Угледара в Донецкой Народной Республике ликвидирован российской артиллерией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. Его слова привело РИА «Новости».

«Огнем артиллерии также уничтожен опорный пункт противника в районе Угледара, ликвидировано пять боевиков», сообщил Гордеев.

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Помимо этого российские военные расчетами самоходных артиллерийских установок «Гиацинт» ликвидировали пикап, а также семь солдат ВСУ.

Минобороны России ранее сообщило, что российская армия ликвидировала до 40 украинских солдат за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Кроме того, уничтожено два автомобиля, а также две гаубицы противника: «Мста-Б» и Д-30. Удары наносили авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы российской группировки войск «Восток», отметили в министерстве. Украинские подразделения разбили в районах населенных пунктов Водяное, Павловка, Новополь в ДНР, а также Чаривное в Запорожье.

Кроме того, российские военнослужащие остановили действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области.