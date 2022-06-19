Артиллерия ВС России ликвидировала отряд грузинских наемников, участвовавших в спецоперации на стороне Украины. Об этом сообщили корреспонденты портала «Русская весна».

По их данным, отряд действовал на северо-западе поселка Мирная Долина на лисичанском направлении.

«Огонь российской артиллерии оказался настолько мощным аргументом „за мир“, что сейчас Грузинский легион меняют на роту четвертой бригады украинской национальной гвардии из Лисичанска», — сообщили корреспонденты «Русской весны».

Также они отметили, что многие иностранные наемники терпят крах в зоне спецоперации России. По словам журналистов, они либо бегут, либо сдаются в плен, либо уничтожатся.

Ранее подобной информацией поделился глава Чечни Рамзан Кадыров. Также он сообщил, что украинская армия потеряла много наемников в зоне спецоперации России на Украине. Кадыров сказал, что если раньше иностранные военнослужащие хвастались борьбой на стороне ВСУ, то сейчас они находятся в панике из-за мощи ВС России.