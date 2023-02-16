Спецоперация 16 февраля 2023, 10:24 Российская армия заняла основные высоты в окрестностях Артемовска Кимаковский: все основные высоты в окрестностях Артемовска — под контролем ВС РФ РИА «Новости»

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Подразделения ВС РФ заняли все основные высоты в окрестностях Артемовска. С таким заявлением выступил в эфире «Соловьев Live» советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

«Наши ребята уже оседлали основные высоты. Остался фактически один небольшой коридор, который тоже нами контролируется», — отметил он.

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По его словам, сейчас ВСУ серьезно ограничены в возможностях подвоза живой силы и боеприпасов. Кимаковский также обратил внимание на большое количество иностранных наемников, которых перебрасывают под Артемовск. Среди них, по данным советника Пушилина, есть граждане Польши и других стран.

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«[Звучит] и французская речь, и английская речь. Уже появляются подразделения, которые приезжают из-под Львова», — уточнил он.

По данным Пушилина, российские силы ранее закрепились в северной части Артемовска. При этом основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин указывал, что пока говорить о быстром освобождении города не приходится. По его словам, в окрестностях населенного пункта продолжаются очень тяжелые бои.