Спецоперация 18 августа 2023, 05:21 Российская армия зачистила от ВСУ район Казачьих Лагерей Сальдо: район Казачьих Лагерей на левобережье Днепра полностью зачищен от ВСУ РИА «Новости»

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Российские войска полностью зачистили от ВСУ район села Казачьи Лагеря на левом берегу Днепра. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Он рассказал, что изначально в высадке на левый берег Днепра принимали участие силы специальных операций. Потом военнослужащие элитного подразделения «закончились» и украинское командование начало переправлять в район Казачьих Лагерей солдат теробороны.

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«Их последовательно перемалывала наша артиллерия, РСЗО и „Солнцепеки“. На сегодня район Казачьих Лагерей полностью зачищен физически — украинских военных там нет», — заявил Сальдо.

В начале августа он сообщил, что украинские военные попытались высадить десант с двух катеров на левом берегу Днепра возле села Казачьи Лагеря. По словам чиновника, российские военнослужащие уничтожили лодки противника.