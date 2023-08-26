Спецоперация 26 августа 2023, 14:59 Российская армия за сутки отразила две атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении Минобороны: потери ВСУ на Южно-Донецком направлении составили до 200 человек РИА «Новости»

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Вооруженные силы России за сутки отразили две атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении. Потери врага составили до 200 человек, сообщили в Минобороны РФ.

Бойцы ВС России отразили удары украинской армии в районе Старомайорского Донецкой Народной Республики. ВСУ лишились танка, американской самоходной установки М109 Paladin, польской Krab и двух гаубиц Д-30.

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«Кроме того, в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы», — говорится в сообщении.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что село Работино оказалось полностью разрушенным из-за боевых действий. Населенный пункт остался только на карте, фактически его больше не существует.