04 сентября 2023, 17:27
Российская армия за неделю уничтожила семь безэкипажных катеров ВСУ
Шойгу: за последнюю неделю ВС России уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ
За последнюю неделю российская армия уничтожила семь безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу после российско-турецких переговоров, сообщил ТАСС.
Кроме того, только за 3 сентября ВСУ потеряли на Работинском направлении шесть танков, отметил министр.
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«По поводу безэкипажных катеров — вы, наверное, все видели, не раз освещали это все», — добавил глава ведомства.
Шойгу рассказал, что Россия обсуждает возможность проведения совестных учений с КНДР. Речи об укреплении позиций Турции в Черном море на переговорах с РФ не шло, сообщил глава Минобороны.
Ранее Шойгу заявил, что Россия планирует продолжать стратегическое двустороннее партнерство с Турцией. Это позволит решить различный спектр задач.
Минобороны РФ
Сергей Шойгу
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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