Спецоперация 04 сентября 2023, 17:27 Российская армия за неделю уничтожила семь безэкипажных катеров ВСУ Шойгу: за последнюю неделю ВС России уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ РИА «Новости»

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За последнюю неделю российская армия уничтожила семь безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу после российско-турецких переговоров, сообщил ТАСС.

Кроме того, только за 3 сентября ВСУ потеряли на Работинском направлении шесть танков, отметил министр.

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«По поводу безэкипажных катеров — вы, наверное, все видели, не раз освещали это все», — добавил глава ведомства.

Шойгу рассказал, что Россия обсуждает возможность проведения совестных учений с КНДР. Речи об укреплении позиций Турции в Черном море на переговорах с РФ не шло, сообщил глава Минобороны.

Ранее Шойгу заявил, что Россия планирует продолжать стратегическое двустороннее партнерство с Турцией. Это позволит решить различный спектр задач.