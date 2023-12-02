Спецоперация 02 декабря 2023, 13:30 Российская армия за неделю атаковала высокоточным оружием и БПЛА 27 объектов ВСУ МО: ВС России за неделю нанесли 27 групповых ударов по военным объектам ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

ВС России нанесли за неделю 27 групповых ударов по военным объектам на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военнослужащие задействовали для атак высокоточное оружие и беспилотники. Они поразили аэродромную инфраструктуру, арсеналы и склады боеприпасов, а также военную технику и склады горючего ВСУ.

Реклама

«Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ. Все назначенные объекты поражены», — добавили в пресс-службе.

Ранее российские десантники использовали БПЛА «Ланцет», чтобы сорвать высадку подразделений ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Операторы дронов выпустили барражируещие боеприпасы по живой силе противника, а также моторным лодкам и грузовикам.

Ранее ВС России сбили за сутки украинские многоцелевой истребитель четвертого поколения МиГ-29 и вертолет Ми-8. Российские средства ПВО перехватили две противорадиолокационные ракеты HARM и восемь снарядов HIMARS. Бойцы также ликвидировали 38 украинских беспилотников в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях.