Спецоперация 27 февраля 2023, 14:40 Российская армия уничтожила за сутки более 250 бойцов ВСУ на Донецком направлении Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили свыше 250 бойцов противника на Донецком направлении РИА «Новости»

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Подразделения Южной группировки российских войск в ходе успешного наступления на Донецком направлении уничтожили за сутки более 250 бойцов ВСУ. Об этом заявили в Минобороны.

В ходе наступления поддержку военным оказывают силы авиации, артиллерия и расчеты тяжелых огнеметных систем, подчеркнули в ведомстве.

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Помимо крупных потерь личного состава, противник лишился на этом направлении двух танков, четырех боевых бронированных машин, пяти автомобилей и гаубицы Д-20.

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Кроме того, в районе Артемовска (Донецкая Народная Республика) ВС РФ поразили склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ. А в районе населенного пункта Новомарково, также расположенного на территории ДНР, российские военнослужащие уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» нанесли комплексное огневое поражение противнику в районах Угледара, Никольского, Пречистовки (ДНР) и Зеленого Гая (Запорожская область).