Важное 01 марта 2023, 14:07 Российская армия уничтожила за сутки более 150 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны: потери ВСУ за сутки на Краснолиманском направлении составили более 150 убитыми РИА «Новости»

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Группировка российских войск «Центр» уничтожила за сутки более 150 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом заявили в Минобороны.

По данным ведомства, подразделения ВС России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка (ЛНР) и Ямполовка (ДНР).

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Помимо крупных потерь личного состава, противник потерял на этом направлении четыре боевые бронированные машины, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Донецком направлении «Южная» группировка российских войск за сутки уничтожила до 190 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

В районе Очеретина ВС РФ поразили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ, а в районе Новоселовки Первой — базу хранения топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ.