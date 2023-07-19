Важное 19 июля 2023, 14:15 Российская армия уничтожила военные заводы и склады боеприпасов около Одессы Минобороны заявило об ударе высокоточным оружием по военным объектам около Одессы РИА «Новости»

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Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием по военным заводам, топливной инфраструктуре и складам боеприпасов ВСУ около Одессы. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что удары наносились с моря и воздуха.

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«Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе города Одесса», — заявил Конашенков.

Представитель Минобороны подчеркнул, что все удар поразил все объекты, а военные выполнили, поставленную перед ними задачу.

Ранее в СМИ появилась информация, что ракетный удар по Одессе продолжался более часа. Российские военные использовали авиационные ракеты Х-22, крылатые ракеты «Калибр», а также беспилотники-камикадзе.

По предварительным данным, в результате удара сгорело хранилище топлива в расположенном рядом с Одессой городе Ильичевске.