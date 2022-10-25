Российская армия уничтожила свыше 120 украинских военных на Краснолиманском направлении | 360°

25 октября 2022, 14:39
Российская армия уничтожила свыше 120 украинских военных на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли свыше 120 военнослужащих на Краснолиманском направлении
Подразделения ВС РФ уничтожили на Краснолиманском направлении более 120 украинских военнослужащих. О результатах активных действий российской армии сообщили в Минобороны.
За сутки на Краснолиманском направлении российские военные снова нанесли серьезный урон противнику. ВСУ потеряли свыше 120 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, три пикапа, бронетранспортер и один автомобиль, уточнил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
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На Николаево-Криворожском направлении за последние 24 часа ВСУ лишись до 130 военнослужащих, трех танков, девяти боевых бронированных машин и 11 автомобилей.
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В начале октября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ситуация на Краснолиманском направлении остается самой сложной. По его словам, линия обороны выстраивается в районе Кременной. Он обратил внимание, что по этому направлению прибывает подкрепление, написали «Известия».
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
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