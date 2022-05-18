Российская армия уничтожила пункты наемников из Европы в Николаеве и Красногоровке

Силы ВС РФ уничтожили вблизи Николаева и Красногоровки подразделения иностранных наемников из Европы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России уничтожили 31 район сосредоточения бойцов и военной техники Украины, а также два пункта управления украинских войск, в том числе штаб территориальной обороны в районе населенного пункта Соледар в ДНР.

Всего с начала спецоперации армией уничтожено 172 самолета, 311 зенитных ракетных комплексов, 125 вертолетов, 927 беспилотников, 3139 танков и других боевых бронированных машин, 1548 орудий полевой артиллерии и минометов, 389 установок реактивных систем залпового огня, 2997 единиц военной автомобильной техники.