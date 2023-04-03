Важное 03 апреля 2023, 14:48 Российская армия уничтожила принадлежавшую ВСУ установку Krab польского производства Минобороны: ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потеряли до 45 военных РИА «Новости»

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За сутки Вооруженные силы Украины на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потеряли до 45 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку Krab из Польши и другие виды техники. Об этом заявил на брифинге представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Удары, по его словам, произвела артиллерия группировки войск «Восток» и армейская авиация. Украинским подразделениям нанесли поражение у населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики. Общие потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили до 45 человек. Подразделения лишились двух пикапов, гаубицы Д-30 и одной САУ Krab.

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Игорь Конашенков добавил, что российские войска также нанесли удары по 79 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях в 98 районах боевых действий.

Польские артиллерийские установки также получили украинские бойцы на Купянском направлении. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что их заметили у населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Стельмаховка.