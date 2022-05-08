Российская армия уничтожила корвет ВМСУ в районе Одессы

Российские военные уничтожили корвет ВМС Украины проекта 1241 в районе Одессы. По судну был нанесен удар высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС, сообщили в Минобороны России.

Помимо этого, средства российской противовоздушной обороны сбили над островом Змеиный два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24.

Также украинская армия лишилась командного пункта механизированной бригады в районе Пятихатки и узла связи аэродрома Червоноглинское. По этим объектам ВС РФ тоже нанесли ракетные удары.

В общей сложности с начала специальной операции российские военные уничтожили 156 украинских самолетов, 116 вертолетов, 765 беспилотников. ВСУ потеряли 297 зенитных ракетных комплексов, почти три тысячи танков и других боевых бронированных машин. ВС РФ ликвидировали 335 установок реактивных систем залпового огня, свыше 1390 орудий полевой артиллерии и 2746 единиц специальной военной автомобильной техники.