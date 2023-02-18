Спецоперация 18 февраля 2023, 14:29 Российская армия уничтожила до 150 бойцов ВСУ на Донецком направлении Минобороны: ВС РФ уничтожили на Донецком направлении до 150 бойцов противника РИА «Новости»

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Подразделения ВС России за минувшие сутки уничтожили в ходе наступления на Донецком направлении до 150 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны.

Успехи продемонстрировали подразделения «Южной» группировки войск при поддержке ударов штурмовой и армейской авиации, огня артиллерии. Наступление российских сил продолжается.

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На этом направлении ВСУ потеряли не только огромное количество бойцов, но и военную технику. Они лишились пяти боевых бронированных машин, трех автомобилей, боевой машины РСЗО «Град» и самоходной гаубицы «Гвоздика».

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Кроме того, в районах Авдеевки и Красногоровки на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии.

На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» нанесла комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах Стельмаховки, Червонопоповки и Червоной Дибровы (Луганская Народная Республика). За сутки на этом направлении российские военные уничтожили свыше 100 бойцов противника, заключили в Минобороны.