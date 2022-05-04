Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили 310 националистов и 53 единицы военной техники ВСУ, об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на ежедневном брифинге.

Российские военные высокоточными ракетами уничтожили четыре артиллерийские батареи и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США. Авиационным ударом поражено 77 районов дислокации живой силы и военной техники, уничтожены около 310 боевиков.

Средства противовоздушной обороны России сбили шесть украинских беспилотников и два реактивных снаряда систем залпового огня «Смерч». Артиллерия уничтожила батарею системы «Град» и 83 района сосредоточения националистов, сообщил Конашенков.

Минобороны РФ показало кадры пуска ракеты «Калибр» с подводной лодки в Черном море по военным объектам ВСУ. Экипаж подлодки выполнил залп двумя ракетами по наземным целям на территории Украины.