Спецоперация 25 декабря 2022, 13:25 Российская армия уничтожила более 100 бойцов ВСУ и наемников на двух направлениях Минобороны: более 80 украинских военных и наемников уничтожили на Донецком направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные уничтожили за сутки более 80 военнослужащих и наемников в ходе наступления на Донецком направлении. Об этом заявили в Минобороны.

В ведомстве обратили внимание, что помимо живой силы противника, ВС РФ уничтожили на этом направлении два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

Реклама

Большие потери противник понес и на Купянском направлении. Там подразделения ВС РФ нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ в районах Кисловки, Табаевки и Берестового Харьковской области. В результате ВСУ лишились более 30 военных убитыми, трех боевых бронированных машин и трех автомобилей.

Реклама

На Краснолиманском направлении российские военные разбили две ротные тактические группы ВСУ в районе населенного пункта Терны (ДНР). В районе Червоной Дибровы ВС РФ уничтожили действовавшие там две разведгруппы ВСУ.

Успешно продвигается и контрбатарейная борьба. В районе города Северск (ДНР) подразделения ВС РФ уничтожили две украинские боевые машины РСЗО «Ураган», а в районе населенного пункта Макеевка (ЛНР) — две установки РСЗО «Град».