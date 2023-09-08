Важное 08 сентября 2023, 14:30 Российская армия улучшила свое положение на Купянском направлении Минобороны: ВС России улучшили позиции на переднем крае на Купянском направлении РИА «Новости»

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Группировка «Запад» Вооруженных сил РФ улучшила свои позиции на Купянском направлении по переднему краю. Об этом сообщило Минобороны.

«На Купянском направлении подразделения „Западной“ группировки войск в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю», — заявили в ведомстве.

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Там добавили, что на этом направлении противник потерял до 100 своих бойцов, американскую артиллерийскую систему М777. Также ВСУ лишились двух автомобилей, двух боевых бронированных машин и самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

Представители министерства заявили, что за последние сутки подразделения «Южной» группировки войск вместе с артиллерией и авиацией отразили на Донецком направлении 12 атак. Они совершились украинскими военными около Артемовска, Орехово-Василевки, Андреевки и Веселого в Донецкой Народной Республике.