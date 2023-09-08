08 сентября 2023, 14:30
Российская армия улучшила свое положение на Купянском направлении
Минобороны: ВС России улучшили позиции на переднем крае на Купянском направлении
Группировка «Запад» Вооруженных сил РФ улучшила свои позиции на Купянском направлении по переднему краю. Об этом сообщило Минобороны.
«На Купянском направлении подразделения „Западной“ группировки войск в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю», — заявили в ведомстве.
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Там добавили, что на этом направлении противник потерял до 100 своих бойцов, американскую артиллерийскую систему М777. Также ВСУ лишились двух автомобилей, двух боевых бронированных машин и самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».
Представители министерства заявили, что за последние сутки подразделения «Южной» группировки войск вместе с артиллерией и авиацией отразили на Донецком направлении 12 атак. Они совершились украинскими военными около Артемовска, Орехово-Василевки, Андреевки и Веселого в Донецкой Народной Республике.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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