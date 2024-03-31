Спецоперация 31 марта 2024, 21:31 Российская армия ударами по энергосистеме Украины парализовала ВСУ Меркурис рассказал о парализовавших ВСУ ударах ВС РФ по энергосистеме Украины РИА «Новости»

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Российские удары по энергетической системе Украины создали препятствия для переброски подразделений ВСУ. Об этом на своем YouTube-канале сообщил британский эксперт Александр Меркурис.

Аналитик рассказал, что хорошо информированный источник поделился с ним мнением, что российские военные наносили удары по украинским объектам энергетики, чтобы помешать передвижению ВСУ.

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«Даже краткосрочные перебои в энергосистеме не позволяют ВСУ перебрасывать войска», — отметил он.

Меркурис объяснил это тем, что украинские военные используют поезда, которые работают на электрической тяге. После того, как ВС РФ с помощью гиперзвукового оружия вывели из строя остатки системы противовоздушной системы ВСУ, то перешли к уничтожению других целей.

Британский аналитик оценил происходящее как свидетельство того, что все идет к «окончательной победе России».

Ранее Меркурис рассказал, что российская артиллерия в результате интенсивной работы нанесла мощнейшие и очень жесткие удары по украинской армии по всей линии боевого соприкосновения.