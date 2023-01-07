Важное 07 января 2023, 14:34 Российская армия продолжит соблюдать перемирие, несмотря на атаки ВСУ — Минобороны Минобороны: российские военные соблюдают перемирие, хотя ВСУ продолжают обстрелы РИА «Новости»

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Российские войска соблюдают режим прекращения огня до полуночи 7 января, несмотря на то, что ВСУ продолжают обстрелы. Об этом заявили в Минобороны.

В ведомстве обратили внимание, подразделения ВС РФ в районе проведения спецоперации с 12:00 6 января начали соблюдать режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. Но ВСУ проигнорировали эти правила.

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«Киевским режимом в течение прошедших суток продолжались артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций», — подчеркнули в Минобороны.

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Несмотря на это, российские военные продолжат соблюдать режим прекращения огня. Он продлится до 24:00 7 января.

Ранее с призывом ввести Рождественское перемирие выступил патриарх Кирилл. Предстоятель РПЦ обратил внимание, что это позволит православным жителям Донбасса и Украины посетить праздничные церковные службы в Сочельник и Рождество.

Президент РФ Владимир Путин 5 января дал указание ввести режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения. Кремль призвал Украину соблюдать его. Но власти этой страны отвергли предложение.

По данным представительства ДНР в СЦКК в рождественскую ночь ВСУ семь раз обстреляли населенные пункты республики. Под огнем, в частности, оказались два района Донецка.