Спецоперация 10 мая 2023, 03:44 Российская армия сменила тактику нанесения ударов перед контрнаступлением ВСУ Эксперт Шурыгин: российская армия сменила тактику на уничтожение резервов ВСУ РИА «Новости»

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Российская армия в мае сменила тактику нанесения ударов с инфраструктуры на уничтожение резервных частей и складов ВСУ. Это обусловлено тем, что обещанное Украиной контрнаступление перешло от планирования к подготовке, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Они перенесли свои усилия с инфраструктуры, на уничтожение резервных частей и складов противника. Можно предположить, что наша разведка стала лучше отслеживать передвижение резервов, в том числе к линии фронта», — пояснил эксперт.

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Украинские формирования начали передислокацию своих подразделений, боеприпасов, других военных материалов. Они стягивают их ближе к линии соприкосновения. Российские силы начали борьбу с тыловыми эшелонами, что осложнит подготовку противника к атакам, отметил Шурыгин.

В ночь на 8 и 9 мая ВС России нанесли высокоточные удары по тылам ВСУ. Под обстрел попали резервные части и склады с боеприпасами. Все цели были поражены. Эти удары предотвратили выдвижение резервов и доставку боеприпасов в район ведения боевых действий.

Ранее сообщалось, что уральские артиллеристы произвели выстрел с расстояния в 10,5 километра и поразили танк Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Однако сами стрелки назвали это исключением из правил.