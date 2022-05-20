Российская армия решила поберечь силы для мощного удара по нацистам

Российская армия начала подготовку к масштабным боевым действиям и полному освобождению Донбасса. Об этом свидетельствует последняя сводка Минобороны России, отметил в колонке на «360» политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь.

Из озвученных данных можно сделать вывод, что идет сбережение наземных сил — не было показано, чтобы где-то были освобождены те или иные населенные пункты. Сейчас идет подготовка к масштабным боевым действиям, наступлению и образованию «котлов», в которые попадут оставшиеся боеспособные части украинских сил.

В Донецкой Народной Республике было поражено 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожены семь складов горюче-смазочных материалов. Подобное происходит в Харьковской и Херсонской областях. Там идет работа артиллерии и военно-космических сил, то есть тактической авиации, уничтожены сотни националистов.

Производится отсечение украинских войск от материальной базы для того, чтобы им в окружении нечем было сражаться

Вновь было сбито 10 беспилотников и перехвачено 17 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч». Это обычная рутинная работа, они есть у каждой украинской части. ВСУ используют их для разведки, пытаясь понять, где находятся те или иные части союзных республик и российской армии. НАТО не успевает пополнять запас летательных аппаратов Украины, соответственно наши войска, сбивая беспилотники, нивелируют разведывательную информацию украинских войск.

Практически завершились мероприятия на «Азовстали». Это большой удар по имиджу украинской армии и руководства. Масштабная работа наших ВКС и артиллерии, сдача в плен главных идеологов националистов приводит украинские войска в ужас. Думаю, теперь начнется массовая сдача бойцов в плен.