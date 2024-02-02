Спецоперация 02 февраля 2024, 01:51 Российская армия проломила оборону ВСУ у Лимана «РВ»: группировка ВС РФ «Запад» проломила оборону ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Войска Западного военного округа проломили оборону ВСУ на Купянско-Лиманском направлении. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«На Купянском-Лиманском направлении подразделения группировки войск „Запад“ в ожесточенных боях выбили ВСУ с ряда опорных пунктов и продвинулись по посадкам на 2,5 километра, приблизившись к Тернам и Ямполевки», — уточнили военкоры.

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Украинские военные аналитики признают успехи российских войск, отметил канал. Они написали, что ВС РФ «продвинулись восточнее яра Ближний и заняли часть яра Лаптева и балки Круглая на участке шириной до 3,45 километра на глубину до 2,15 километра.

Генштаб ВСУ сообщил, что российская армия провела девять атак на Лиманском направлении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что положение российской армии улучшилось на Краснолиманском и Донецком направлениях спецоперации. Войска заняли более выгодные позиции.

На Донецком направлении сражались подразделения группировки войск «Юг», а на Краснолиманском группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи и позиции.