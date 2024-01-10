Спецоперация 10 января 2024, 15:50 Российская армия поразила два цеха сборки беспилотников для ВСУ Минобороны: ВС России поразили склад боеприпасов и два цеха сборки БПЛА для ВСУ РИА «Новости»

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Российские военнослужащие в течение суток ударили по двум цехам сборки беспилотников для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

За сутки Вооруженные силы РФ поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и склад боеприпасов ВСУ. Также российская армия нанесла удары по 113 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, по живой силе и военной технике в 121 районе.

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В Минобороны уточнили, что перечисленные цели поразили с использованием ракетных войск, артиллерии и ударных беспилотников ВС России.

Ранее бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко сообщил, что взрывы повредили мастерскую по созданию БПЛА на Украине. По словам Луценко, на объекте инженеры разрабатывали новые решения для дронов, а также ремонтировали, улучшали и модернизировали их.