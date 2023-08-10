Спецоперация 10 августа 2023, 14:58 Российская армия подготовилась к полномасштабному наступлению — Гагин Советник Гагин: ВС России готовы к наступлению, но остались в более выгодной обороне РИА «Новости»

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На этом этапе конфликта на Украине активная оборона более выгодна российской армии, чем наступление. Она готова к нему и приступит, как только отдадут такой приказ, заявил РИА «Новости» советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин.

«Наши вооруженные силы давно уже готовы к полноценному наступлению, и сейчас мы находимся в активной обороне лишь потому, что нам сейчас выгодно в ней находиться», — сказал он.

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Потери при обороне, по словам Гагина, составили один к пяти. Такая тактика позволит уничтожить как можно больше солдат противника.

Собеседник агентства заявил, что российская армия подготовилась ко всему, и если поступит приказ, пойдет в наступление. Она оборудовала надежную эшелонированную оборону, обучила бойцов и продолжила выполнять поставленную перед ней задачу.

Российские подразделения пошли в наступление в Харьковской области, сообщили «Известия». Их цель — установить контроль над северо-восточным направлением.