18 сентября 2023, 14:47
Российская армия отразила шесть атак ВСУ на Донецком направлении
Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 255 человек на Донецком направлении
Подразделения Южной группировки ВС России за минувшие сутки отразили шесть атак Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Российская армия с помощью авиации и артиллерии отразила шесть атак противника в районах Клещеевки, Веселого, Майорска, Марьинки и Водяного Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 255 человек. Вооруженные силы Украины также лишились трех боевых бронированных машин и семи автомобилей.
Реклама
«Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ», — сообщили в ведомстве.
В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили артиллерийскую систему М777 производства США, польскую самоходную установку Krab и гаубицу Д-30.
Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что элитные подразделения ВСУ на Ореховском направлении попросили командование вывести их с передовой.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама