Спецоперация 18 сентября 2023, 14:47 Российская армия отразила шесть атак ВСУ на Донецком направлении Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 255 человек на Донецком направлении РИА «Новости»

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Подразделения Южной группировки ВС России за минувшие сутки отразили шесть атак Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российская армия с помощью авиации и артиллерии отразила шесть атак противника в районах Клещеевки, Веселого, Майорска, Марьинки и Водяного Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 255 человек. Вооруженные силы Украины также лишились трех боевых бронированных машин и семи автомобилей.

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«Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ», — сообщили в ведомстве.

В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили артиллерийскую систему М777 производства США, польскую самоходную установку Krab и гаубицу Д-30.

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что элитные подразделения ВСУ на Ореховском направлении попросили командование вывести их с передовой.