Подразделения Вооруженных сил Украины и иностранных наемников обнаружены в селе Пархомовка Харьковской области. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Пархомовке Харьковской области в здании дома культуры размещены военнослужащие ВСУ и иностранные наемники, а на прилегающей территории — бронетехника, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня (РСЗО)», — сказано в заявлении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

Также в заявлении Мизинцев сообщает о размещении тяжелой военной техники в учебных заведениях Одессы, Торецка и Никополя. В Николаеве на нижних и верхних этажах жилых домов украинские националисты оборудовали огневые позиции, на крыше одного из зданий размещена зенитная установка. Спецслужбы Украины организовали постановочные съемки с целью дискредитировать российскую армию. В сюжете покажут разрушенные якобы российскими военными жилые дома.