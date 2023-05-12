12 мая 2023, 13:26
Российская армия не допустила прорыва обороны на Соледарском направлении
Минобороны сообщило о наступлении ВСУ на всей линии соприкосновения под Соледаром
ВСУ предприняли 26 атак на Соледарском направлении, задействовали более тысячи человек, до 40 танков и другую технику. Все атаки противника российские военные успешно отбили, заявили в Минобороны.
«На Соледарском тактическом направлении противник вчера провел наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения сторон протяженностью более 95 километров», — подчеркнули в ведомстве.
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Подразделения ВС России отразили все попытки ВСУ атаковать и не допустили прорывов обороны.
Накануне, 11 мая, ряд Telegram-каналов распространили недостоверную информацию о якобы прорывах ВСУ на отдельных участках линии боевого соприкосновения.
Минобороны опровергло эти данные и предоставило информацию о ситуации на ряде направлений. В частности, на Краснолиманском российские военные отразили две атаки ротных тактических групп противника, а на Донецком пресекли три попытки противника провести разведку боем, а также успешно отразили восемь атак ВСУ.
Специальная военная операция РФ на Украине
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