Важное 09 мая 2023, 14:40 Российская армия не дала резервам ВСУ выдвинуться в районы боевых действий Минобороны: ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием по резервам ВСУ и складам боеприпасов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Подразделения ВС России минувшей ночью поразили пункты временной дислокации резервов противника. Также сосредоточенный удар нанесли по складам боеприпасов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что удар высокоточным оружием с воздуха и моря помог пресечь выдвижение резервов ВСУ и доставку боеприпасов в районы боевых действий.

Реклама

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в Минобороны.

В министерстве также обратили внимание на значительные успехи российских военных на Донецком направлении.

За сутки здесь уничтожили более 465 украинских военнослужащих и наемников, два танка, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, боевую машину РСЗО «Град», две гаубицы Д-20, а также две гаубицы Д-30.

Кроме того, ВСУ лишились самолета Су-25. Его сбили российские средства ПВО в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области.