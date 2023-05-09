09 мая 2023, 14:40
Российская армия не дала резервам ВСУ выдвинуться в районы боевых действий
Минобороны: ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием по резервам ВСУ и складам боеприпасов
Подразделения ВС России минувшей ночью поразили пункты временной дислокации резервов противника. Также сосредоточенный удар нанесли по складам боеприпасов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что удар высокоточным оружием с воздуха и моря помог пресечь выдвижение резервов ВСУ и доставку боеприпасов в районы боевых действий.
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«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в Минобороны.
В министерстве также обратили внимание на значительные успехи российских военных на Донецком направлении.
За сутки здесь уничтожили более 465 украинских военнослужащих и наемников, два танка, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, боевую машину РСЗО «Град», две гаубицы Д-20, а также две гаубицы Д-30.
Кроме того, ВСУ лишились самолета Су-25. Его сбили российские средства ПВО в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области.
Специальная военная операция РФ на Украине
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