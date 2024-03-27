Спецоперация 27 марта 2024, 20:21 Российская армия нанесла ВСУ серьезный удар InfoBRICS: ВС России уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ РИА «Новости»

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В результате ударов российской армии по центрам принятий решений на Украине погибли высокопоставленные офицеры ВСУ. Об этом аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос написал в статье для InfoBRICS.

«В этой атаке использовались гиперзвуковые ракеты. Вполне вероятно, что в результате этой операции погибли высокоранговые офицеры, что нанесло очень серьезный удар по украинским силам», — отметил он.

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По мнению обозревателя, такие операции повлияют на скорый переход конфликта в новый этап. Удары по важным объектам Украины будут продолжаться, добавил Лейрос.

По данным Минобороны,ВС России нанесли групповой удар по центрам принятия решений на Украине, предприятиям ВПК и объектам СБУ в минувший вторник, 26 марта. Цели удара были достигнуты, отметили в ведомстве.