Важное 06 декабря 2023, 14:29 Российская армия нанесла удары по пункту управления беспилотниками и складам ВСУ Минобороны: ВС России поразили пункт управления БПЛА и склады ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные поразили пункт управления беспилотниками 109-й механизированной бригады ВСУ, склады боеприпасов и горючего, а также живую силу и военную технику противника в 113 районах. Об этом заявили в Минобороны.

Помимо этого, оперативно-тактическая и армейская авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили пункты управления 31-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ, подчеркнули в ведомстве.

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Средства ПВО за сутки сбили украинские самолеты Су-25 и Миг-29 в районах населенных пунктов Доброполье (ДНР) и Камышеваха (Запорожская область).

Также российские военные уничтожили 76 беспилотников противника в районах Ильченкова, Нового, населенного пункта Харьково, Мирного и Переможного (Запорожская область), населенного пункта Саги и Раденска (Херсонская область), Владимировки и Кирилловки (ДНР), Белогоровки и Шипиловки (ЛНР), а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM.