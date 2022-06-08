Российская армия нанесла удар по бронетанковому заводу, где восстанавливали танки ВСУ

Российские военные нанесли удар высокоточными ракетами воздушного базирования по бронетанковому заводу под Харьковом, в цехах которого ремонтировали танки и другую бронетехнику ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Помимо этого, ВС РФ поразили два пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В районе Харькова была уничтожена батарея реактивных систем залпового огня «Ураган», написал RT.

Четыре склада с вооружением и боеприпасами украинской армии было уничтожено в районах Малиновки Харьковской области, населенного пункта Спорное в ДНР и Звановки в Луганской Народной Республике.

В районе Чугуев Харьковской области было уничтожено хранилище топлива для украинской техники.