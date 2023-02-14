14 февраля 2023, 14:47
Российская армия нанесла поражение ВСУ в районе Угледара, Орехова и Левадного
Минобороны: ВС РФ нанесли поражение противнику в ДНР и Запорожской области
Российские военные в ходе спецоперации нанесли поражение противнику в районе Угледара в ДНР, Левадного и Орехова в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.
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По данным ведомства, на Краснолиманском направлении за сутки ВС РФ уничтожили до 100 украинских военных и установку РСЗО «Град».
Специальная военная операция РФ на Украине
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