Спецоперация 05 января 2024, 23:56 Российская армия начала штурмовать Авдеевку по всем направлениям «Русская Весна»: армия России начала штурм Авдеевки по всем направлениям РИА «Новости»

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Российская армия перешла к штурму Авдеевки по всем направлениям. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Начальник назначенной Киевом Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш пожаловался, что российские военные начали штурмовать по всем направлениям Авдеевского отрезка, «около 20 направлений». По его словам, последние несколько дней армия России наносили авиаудары и применяла артиллерию в рамках проведения артподготовки перед штурмом.

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«В общей сложности ежедневно армия России из разного вооружения производит более 40 массированных обстрелов по Авдеевке, если считать со всеми и более мелкими ударами, то это более 100 ударов в сутки», — уточнил канал.

Также отмечается, что в этом районе российская армия сконцентрировала большое количество техники и личного состава.

Ранее «Русская весна» сообщила о начале новой фазы наступления в районе Авдеевки ВС РФ в конце декабря 2023 года, чтобы наконец закрыть «авдеевское кольцо» и взять населенный пункт под полный огневой контроль.