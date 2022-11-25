Важное 25 ноября 2022, 12:07 Российская армия начала продвижение по всей линии соприкосновения Врио главы ДНР Пушилин заявил о наступлении армии по всей линии соприкосновения РИА «Новости»

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Вооруженные силы России начали продвижение по всей линии соприкосновения. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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Он заявил, что ситуации помогли удары по энергетическим объектам Украины.

«Мы практически по всей линии фронта продвигаемся, и наши подразделения работают в непростых условиях, в том числе и погодных условиях, тем не менее продвигаются», — заявил Пушилин.

В минувший четверг, Пушилин заявил об успешном продолжении войск на на Авдеевском направлении, на Марьинском направлении и на Угледарском направлении. При этом он отмечал, что огневые позиции украинских боевиков располагаются на близком расстоянии к населенным пунктам. Поэтому жители городов остаются под массированными обстрелами.