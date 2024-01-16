Спецоперация 16 января 2024, 04:51 Российская армия начала использовать новые дроны-бомбардировщики в зоне СВО «Рустехдрон»: ВС РФ получили сотни дронов-бомбардировщиков «Инферно» РИА «Новости»

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Российские военные получили возможность осуществлять ковровые бомбардировки украинских позиций с беспилотника «Инферно». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на компанию-разработчика «Рустехдрон».

По информации компании, беспилотники оснащены девятью слотами для сброса гранат. Проходя над позициями противника, он открывает по три слота и сбрасывает гранаты. При этом дрону не надо «зависать» над окопами — он атакует в движении. Радиус действия «Инферно» — пять километров, а боевая нагрузка — до четырех килограммов.

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«Получается аналог ковровой бомбардировки в большой авиации. В результате личный состав врага получает потери убитыми и ранеными. Также дрон может эффективно бомбить легкобронированную технику», — рассказали в компании.

В «Рустехдроне» уточнили, что в боевые части российской армии уже поступили сотни таких дронов.

Ранее глава Минцифры Украины Михаил Федоров призвал жителей страны собирать беспилотники для ВСУ в домашних условиях. Чиновник заявил, что любой желающий может пройти бесплатное обучение и заняться производством дронов.