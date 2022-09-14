Кадыров объяснил разницу между военной тактикой и отступлением | 360°

Важное 14 сентября 2022, 16:25 Поделиться Telegram

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Viber Кадыров объяснил разницу между военной тактикой и отступлением Глава Чечни Кадыров: российские войска не отступали в ходе СВО

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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не путать тактические военные решения с отступлением. Об этом чеченский лидер написал в своем Telegram-канале, успокоив «буйных комментаторов».

Кадыров подчеркнул, что ВС России никуда не отступали.

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«Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая», — пояснил глава Чечни.

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По его словам, сейчас в Харьковской области ВС России «дают противнику делать только то, что выгодно нам». Отечественные генералы разбираются в ведении боевых действий и военном деле.

Российская армия в спецоперации на Украине старается минимизировать человеческие потери. Рамзан Кадыров пояснил, что военным не позволено «без разбора стрелять по всем подряд».

Глава Чечни заявил, что потерянные ВС России города в Харьковской области будут возвращены под контроль обратно. Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска из Бакалеи и Изюма переформированы для достижения целей военной специальной операции по освобождению Донбасса.

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