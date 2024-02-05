Спецоперация 05 февраля 2024, 05:02 Российская армия использовала новейшее оружие в зоне СВО «РВ»: Россия впервые применила новейшую высокоточную авиаракету «Гром-1» РИА «Новости»

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Российская армия впервые применила в зоне специальной военной операции новейшую высокоточную авиаракету «Гром-1». Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным канала, новое оружие поразило цели в занятой ВСУ части Херсонской области. Это первый случай использования такой ракеты в ходе СВО. В качестве подтверждения канал приводит фото с остатками снаряда.

По данным военкоров, ракету «Гром-1» разработали для новейших истребителей Су-57, но использовать ее также можно на Су-34, Су-35 и Су-30.

Ранее обновленный Су-57 назвали самым быстрым в мире истребителем. Об этом написал журнал Military Watch Magazine. По данным издания, новый двигатель позволит самолету летать в крейсерском режиме без использования форсажных камер на суперкрейсерской скорости. Другими преимуществами Су-57 назвали меньшую потребность в обслуживании и возможность повышения маневренности на малых скоростях.