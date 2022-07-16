Российская армия добивает остатки ВВС Украины

Минобороны доложило об очередных успехах российской армии на традиционном брифинге. Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин выделил для «360» самые важные достижения ВС России за сутки и пояснил, что они значат в перспективе.

Далее — его речь.

Самые значительные действия были предприняты там, где наши наступают на донецком направлении. В районе Северска нанесены удары, уничтожена бригада ВСУ, более 600 потерянных украинских бойцов. Это очень важный момент, то есть мы делаем все, чтобы освободить Донбасс и покончить со страданиями людей, которые сейчас там наблюдаем. Даже на Луганщине бьют.

Важно и то, что наносятся удары по скоплениям техники боевиков, в том числе наемников. Очевидно, что добиваются остатки ВВС Украины, несмотря на то, что они предпринимают усилия, чтобы ввести в строй поврежденные самолеты и, может, где-то получить новые от союзников. Сбиты опять три самолета, сбиваются вертолеты, уничтожается артиллерия гаубичная крупного калибра, РСЗО.



Второй этап спецоперации по освобождению Донбасса движется к логическому завершению. А дальше мы должны отбросить войска киевского режима — можно назвать их бандформированиями — все дальше к Днепру.



Об уничтожении цехов по производству комплектующих и ремонту ракет «Точка-У» в Днепропетровске



Логистика нарушается, склады уничтожаются, уничтожаются возможности и производственные мощности, которые у ВСУ еще были, по ремонту вооружений и по доставке боеприпасов. Это касается, кстати, и импортных боеприпасов, которые тоже сотнями уничтожаются, — и гаубиц М777, и HIMARS. Все идет к тому, что снарядный голод, ракетный голод все больше будет ощущаться в действиях ВСУ.



О работе ВС России в Николаеве



Именно с этого направления Украина анонсировала наступление в августе на Херсон, с освобождением южной территории Украины вплоть до Крыма. Все, что там появляется там, — формирования, морская пехота и остальное, — если не было уничтожено, то было основательно потрепано и доведено до небоеготовного состояния. Это направление очень важно. И это один из выходов к Черному морю, там находятся производственные, судостроительные мощности.