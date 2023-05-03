03 мая 2023, 18:32
Российская «Акация» уничтожила опорный пункт ВСУ в районе Угледара
Минобороны РФ: САУ «Акация» уничтожила опорный пункт ВСУ и ликвидировала четырех боевиков
Российские военные ударом самоходной артиллерийской установки «Акация» уничтожили опорный пункт противника в районе Угледара на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. Его заявление опубликовало Минобороны в Telegram-канале.
«Ликвидированы четыре боевика», — добавил Гордеев.
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Он также рассказал об успехах наших солдат на Запорожском направлении. Артиллерия пресекла попытку украинских военных провести разведку боем передовых позиций ВС РФ. В этой операции удалось уничтожить бронеавтомобиль «Козак», пикап и семь боевиков.
Кроме этого, военнослужащие группировки «Восток» вскрыли наблюдательный пункт противника возле Новоданиловки. Его обнаружили во время воздушной разведки. После этого по врагу ударили из «Гиацинта-Б». В результате погибли четыре боевика.
Ранее в Минобороны сообщили, что воздушно-комические силы России уничтожили скопление резервов ВСУ у Авдеевки.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Угледар
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