Спецоперация 27 июня 2023, 04:49 Россиянин рассказал, как проявил смекалку и выбрался из окружения ВСУ Ura.ru: российский военный переоделся в форму ВСУ, чтобы выжить и передать сведения ВС РФ РИА «Новости»

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Российский военнослужащий из Екатеринбурга рассказал изданию Ura.ru, как ему удалось выйти из окружения противника и передать полученные о ВСУ сведения своим сослуживцам. Боец переоделся в украинскую военную форму и вышел на свои позиции.

Екатеринбуржец под Херсоном вместе с сослуживцами попал под обстрел украинских боевиков. Огонь вели без остановки на протяжении 15 минут, а когда настало затишье, военнослужащий обнаружил, что находится далеко от своих, он оказался отрезанным от сослуживцев.

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«Я четко понимал, что времени у меня нет. Надо было действовать быстро», — рассказал военный.

Он увидел приближающегося солдата украинской армии и ликвидировал его выстрелом на опережение. Времени на рассуждения не было, россиянин оказался в окружении солдат ВСУ, а шансы на выживание стремились к нулю.

«Тогда мне в голову пришла, как мне казалось, гениальная идея. Я снял верхнюю одежду с ликвидированного украинского военного, переоделся в нее, а свою форму положил в портфель. <…> Будучи в форме врага, я смог перейти через блокпост ВСУ», — поделился военный.

Добравшись до российских частей, екатеринбуржец выдал месторасположение ВСУ и количество бойцов противника. Свое подразделение нашел ближе к вечеру, рассказал свою эпопею и признался, что сам в недоумении, как у него это получилось.