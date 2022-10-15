Россиянам с приемными детьми объяснили правила отсрочки от частичной мобилизации | 360°

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Россиянам с приемными детьми объяснили правила отсрочки от частичной мобилизации

«Объясняем.рф»: россияне, воспитывающие трех приемных детей, имеют право на отсрочку

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Россияне, воспитывающие от трех приемных детей до 16 лет, не подлежат частичной мобилизации. Об этом сообщил государственный портал «Объясняем.рф».

Один из пользователей задал вопрос, подлежит ли он частичной мобилизации, если воспитывает в семье четырех приемных, но не усыновленных несовершеннолетних детей

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«В случае, если детям еще не исполнилось 16 лет, вы не подлежите мобилизации, если дети находятся на иждивении», — говорится в сообщении портала

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Также портал напомнил, что отсрочка от призыва предоставляется гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что процесс частичной мобилизации может закончиться в течение двух ближайших недель, писала «Национальная служба новостей».

Получить ответы на вопросы о частичной мобилизации россияне могут при помощи чат-бота на платформе «Объясняем.рф». Программа выведет все рекомендации, если ответы на подобные вопросы уже были.

В том случае, если информация не поступала, администрация сервиса отправит сообщение в Минобороны России и добавит пользователя в чат-бот, который доступен в социальной сети «ВКонтакте», а также мессенджерах Telegram и Viber.

Частичная мобилизация в РФ

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